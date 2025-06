Demon Agios garden show e live painting

Immergiti in un’esperienza unica tra il “Demon Agios Garden Show” e la magica live painting, dove atmosfere oniriche da road movie ti guideranno in un viaggio di mindfulness, invitandoti a spegnere la mente e vivere il presente. Canzoni minimaliste tessono un ponte tra due mondi: l’Occidente, ancorato al tempo, e l’Oriente, intriso di spiritualità. Un momento di pura fusione tra arte, musica e introspezione, pronto a coinvolgerti in un rito di trasformazione.

