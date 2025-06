Democrazia o illusione? Il voto conta solo quando conviene

Siamo davvero in democrazia solo perché esprimiamo un voto, o si tratta di un’illusione che nasconde decisioni prese altrove? La Costituzione riconosce nel voto il cuore della partecipazione popolare, ma quanto contano davvero le scelte dei cittadini? Tra rappresentanza e referendum, la domanda resta: il nostro voto è un vero strumento di cambiamento o un semplice simbolo di una democrazia spesso svuotata di sostanza?

Siamo davvero in democrazia solo perché votiamo? O ci illudiamo di contare mentre le decisioni vere le prendono altri? Secondo la Costituzione, il voto è lo strumento principe della democrazia. Ma quale voto? Quello per eleggere i parlamentari che, una volta seduti in aula, spesso si dimenticano chi li ha mandati lì? Oppure quello dei referendum, che ogni volta devono superare una giungla di burocrazia, pareri tecnici e filtri istituzionali prima ancora di arrivare al cittadino? La verità è che il potere decisionale resta saldamente nelle mani dei partiti e delle élite politiche. Il resto – partecipazione diretta, consultazioni popolari – è spesso solo un contentino. 🔗 Leggi su Lortica.it