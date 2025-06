Delitto di Garlasco la mamma di Chiara Poggi | Non ci opponiamo alle nuove indagini ma un colpevole già c’è è Alberto Stasi

Rita Preda, madre di Chiara Poggi, ribadisce con fermezza che Alberto Stasi resta il solo colpevole del tragico delitto di Garlasco. Pur non opponendosi alle nuove indagini, la donna sottolinea la fiducia nella giustizia e nel lavoro degli inquirenti, certi che la verità emergerà. Dopo il recente sopralluogo, la famiglia Poggi mantiene la speranza di una conclusione giusta e definitiva, perché nessuno merita di essere dimenticato o ingiustamente condannato.

Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi, la ragazza uccisa a Garlasco nel 2007, non si oppone alle nuove indagini ma ribadisce che per la famiglia della vittima l’unico colpevole del delitto è Alberto Stasi. La donna lo dichiara a La Repubblica in un’intervista rilasciata dopo il nuovo sopralluogo effettuato dagli uomini del Ris e quelli del nucleo investigativo dei carabinieri nella villetta della famiglia Poggi. “Sapevamo” che sarebbero venuti “ce lo avevano detto. Aspettavamo i carabinieri, abbiamo aperto la porta di casa come abbiamo sempre fatto ogni volta che gli inquirenti ce lo hanno chiesto” ha dichiarato Rita Poggi. 🔗 Leggi su Tpi.it