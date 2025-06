Delitto di Garlasco | il caso che conquista i media e il pubblico

Il caso del Delitto di Garlasco si conferma come uno degli eventi più seguiti e discussi nel panorama mediatico italiano degli ultimi anni. La rinnovata attenzione, alimentata dalla recente riapertura delle indagini, ha catturato il pubblico e incrementato gli ascolti dei programmi dedicati alla cronaca nera. Analizzare questa vicenda permette di comprendere quanto il fascino della verità nascosta possa influenzare la nostra sete di giustizia e intrattenimento, svelando i meccanismi della nostra curiosità collettiva.

Il caso del Delitto di Garlasco si conferma come uno degli eventi più seguiti e discussi nel panorama mediatico italiano degli ultimi anni. La rinnovata attenzione sul caso, riaccesa dalla recente riapertura delle indagini, ha generato un notevole interesse tra il pubblico e ha portato a un incremento significativo degli ascolti dei programmi televisivi dedicati alla cronaca nera. Analizzare questa vicenda permette di comprendere quanto l'attenzione mediatica possa influenzare la fruizione dei contenuti televisivi, coinvolgendo diversi format e target di pubblico. impatto sugli ascolti dei programmi daytime.

New Podcast! "Delitto di Garlasco - Selvaggia Lucarelli e le prove sparite - Il muro sulla riapertura del caso" on @Spreaker #delitto #garlasco #lucarelli #selvaggia Partecipa alla discussione

Delitto di #Garlasco: Perché Chiara Poggi è stata uccisa? Parla uno dei due condannati per lo scandalo del Santuario della Bozzola. La procura di #Pavia, che ha riaperto il caso e indaga su Andrea Sempio, ha acquisito gli atti del processo. #chilhavisto?http Partecipa alla discussione

Garlasco e la richiesta di controlli a tappeto sul Dna: pure investigatori, medici e tecnici. “Sennò dovremo cercare Ignoto 2, 3, 4 e 5”; Caso Garlasco, la sconvolgente ricostruzione: “Stasi è innocente, non entrò in casa il giorno dell’omicidio”; CASO GARLASCO, LA VERITÀ SI ALLONTANA: SCOMPARSI IL DNA E L'ARMA DEL DELITTO.

Delitto di Garlasco, un caso sempre più mediatico: tutti (o quasi) ne parlano e gli ascolti crescono - Lo Stato delle Cose del 9 giugno, puntata che a lungo ha parlato del caso, ottiene l'8,3% di share.

Caso Garlasco, Lucarelli contro Giletti: «Non mi aspetto che la gente comune capisca i dettagli giuridici ma un giornalista sì» - Durante la puntata di Accordi & Disaccordi andata in onda su NOVE, Selvaggia Lucarelli ha lanciato un duro affondo contro il modo in cui i media stanno raccontando la riapertura del caso Garlasco.

Garlasco, Papetti: «Il caso rivela l'incredibile approssimazione con cui sono state condotte le indagini 18 anni fa» - Caro direttore, il delitto di Garlasco ha covato sotto la cenere per 18 anni e come un vulcano attivo non si è mai spento.