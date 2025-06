Delitto di Garlasco | da Stasi a Sempio l’utilizzo del laser scanner tra passato e presente

Il delitto di Garlasco rappresenta una pietra miliare nel campo delle investigazioni forensi, segnando un punto di svolta dall'uso tradizionale ai sofisticati strumenti tecnologici come il laser scanner. Quell'evento drammatico, che ha sconvolto la comunitĂ e i familiari di Chiara Poggi, oggi ci permette di riflettere su come il passato e il presente si intreccino nel contrasto al crimine. L'evoluzione tecnologica ha trasformato le indagini, offrendo strumenti piĂą precisi e affidabili per cercare veritĂ nascoste.

Garlasco (Pavia) – Era giĂ accaduto. Prima nel 2007, poi nel 2014. Undici anni fa, il laser-scan si era giĂ posato all’interno della villetta di Garlasco. Al piano terra, sulle piastrelle di cotto imbrattate di sangue, lungo le scale di granito grigio, dove il corpo di Chiara Poggi fu trovato. Oggi come allora mamma Rita e papĂ Giuseppe hanno aperto la porta di casa, la stessa dove hanno continuato a vivere, custodi di un dramma che non è mai finito. La Corte d’Appello di Milano, cui la Cassazione ordinò un nuovo giudizio su Alberto Stasi, incaricò il professor Gabriele Bitelli, il dottor Roberto Testi e il professor Luca Vittuari di ricostruire “il luogo teatro dei fatti utilizzando le moderne tecniche geomatiche, estendendole ai primi gradini della scala che conduce alla cantina, posizionandovi le tracce di sangue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco: da Stasi a Sempio, l’utilizzo del laser scanner tra passato e presente

