Delgado Inter la spinta di Zanetti per il colpo a centrocampo dall’Argentina | le cifre

Milton Delgado, talento emergente del Boca Juniors, sta catturando l’attenzione dell’Inter grazie alla spinta di Javier Zanetti. Le cifre richieste dal club argentino per il suo trasferimento stanno alimentando il fermento nel calciomercato nerazzurro, mentre i dirigenti si confrontano sulle possibilità di portare in Italia un giovane promettente. Un’operazione che potrebbe segnare una svolta nel centrocampo interista, aprendo nuove prospettive per il futuro.

Il profilo di Milton Delgado ha iniziato a stuzzicare i dirigenti del calciomercato Inter. Le voci arrivate ieri dall'Argentina riguardante l'interesse dei nerazzurri per il regista 19enne del Boca Juniors trovano conferme anche in Italia, con Tuttosport che spiega come lo stesso Javier Zanetti (vicepresidente del club meneghino) starebbe spingendo per il colpo a centrocampo. Il calciatore ha un contratto che lo lega al Boca valido fino al 31 dicembre del 2028: per questo motivo il club argentino ha dalla sua la parte del manico e, nonostante il suo valore sul mercato sia di 6 milioni di euro, vuole inserire una clausola da 20 milioni.

In questa notizia si parla di: Argentina Inter Delgado Spinta

