Degrado sulla passerella del Parco Marittimo | Legno in completo sfacelo occorre fare manutenzione

Una passerella del Parco Marittimo di Ravenna versa in condizioni critiche: il legno è in completo sfacelo e necessita urgentemente di manutenzione. Un nostro lettore, residente e motorizzato con una carrozzina, lancia un appello alla città: “Spero che si intervenga prima che si verifici qualche incidente grave.” È fondamentale ascoltare queste segnalazioni e agire prontamente per garantire sicurezza e fruibilità a tutti, senza lasciare spazio al rischio di incidenti evitabili.

Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore: "Sono un ravennate che si muove solo in carrozzina e spero con questa mia segnalazione che qualcuno agisca, preventivamente a qualche inevitabile (è solo questione di tempo) malaugurato spiacevole episodio per la salute dei cittadini ravennati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Degrado sulla passerella del Parco Marittimo: "Legno in completo sfacelo, occorre fare manutenzione"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Degrado sulla passerella del Parco Marittimo: Legno in completo sfacelo, occorre fare manutenzione; Il Parco Marittimo approda al TAR per il ricorso di WWF Ravenna ed; Parco Marittimo, il cantiere Cinque chilometri di lavori Dune spianate e pini tagliati ma ora tutto è in divenire.

Degrado sulla passerella del Parco Marittimo: "Legno in completo sfacelo, occorre fare manutenzione" - Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore: "Sono un ravennate che si muove solo in carrozzina e spero con questa mia segnalazione che qualcuno agisca, preventivamente a qualche inevitabile ( ...

Passerella del Parco Marittimo danneggiata e pericolosa per le persone con disabilità, ma non solo - Salve, sono un ravennate che si muove solo in carrozzina e spero, con questa mia segnalazione, che qualcuno agisca, preventivamente a qualche inevitabile ...

Parco marittimo, i lavori non si fermano "Prima parte pronta per l’estate 2024 E a ottobre si comincia con la seconda" - Al momento manca il tratto dal Bagno Bbk al Bologna, ma va considerato che nella parte centrale la passerella non sarà presente".