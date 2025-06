Degrado e pericoli in piazza del Popolo | Azzarà presenta esposto a ministero e prefettura

In un contesto dove il passato e il presente si incontrano, Piazza del Popolo si trova oggi a fronteggiare un grave degrado che mette a rischio la sicurezza di cittadini e visitatori. Azzar224 ha deciso di agire, presentando un esposto al Ministero e alla Prefettura per denunciare le criticità evidenziate anche da foto eloquenti. È giunto il momento di fare chiarezza e trovare soluzioni concrete per restituire alla piazza il suo splendore e sicurezza.

Il noto sindacalista Nuccio Azzarà con una dettagliata nota, denuncia – con tanto di foto che lo confermano - lo stato di degrado in cui versa la storica piazza del Popolo, per mesi al centro dell'accesa querelle tra Amministrazione comunale e ambulanti che, per anni, hanno usufruito della piazza.

