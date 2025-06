Decisione e fermezza | Juric ha le idee chiare E non vede l’ora di mettersi al lavoro

Ivan Juric si presenta con la determinazione di chi ha le idee chiare e la passione di chi non vede l’ora di iniziare una nuova sfida. Con un passato ricco di esperienze e successi, il suo sguardo deciso riflette fermezza e ambizione, pronti a scrivere un nuovo capitolo all’Atalanta. La sua storia dimostra che, con decisione e fermezza, ogni obiettivo può diventare realtà.

Zingonia. Decisione. Dietro le lenti degli occhiali, lo sguardo di Ivan Juric durante la sua prima uscita ufficiale da allenatore dell’Atalanta trasmette la convinzione nelle proprie idee, quelle inizialmente ispirate dal suo mentore Gian Piero Gasperini e poi fatte proprie, sviluppate e rielaborate in un percorso fatto di 250 partite in Serie A più un altro centinaio e passa tra coppe e altri campionati. Un curriculum nel quale gli obiettivi raggiunti e anche superati – come la doppia salvezza abbondante con il Verona e la promozione del Crotone dalla B alla A – non mancano, al quale invece potrebbe essere ancora aggiunto un trofeo, oltre che qualche gettone europeo in più: nelle competizioni internazionali, esclusa la fresca parentesi della Premier League con il Southampton, sono appena 4 le panchine, collezionate nella poco fortunata avventura di Roma lo scorso anno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Decisione e fermezza: Juric ha le idee chiare. E non vede l’ora di mettersi al lavoro

