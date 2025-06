Decima edizione del GT10 | dal mare alla vetta tra sport e natura

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile alla decima edizione del GT10 “Dal Mare alla vetta”, un evento che unisce sport, natura e scoperta del territorio in un crescendo di adrenalina e bellezza. Partenza domenica alle 8 da Largo Taliercio di Marina, con tre entusiasmanti percorsi tra trail running e passeggiate. Un’occasione unica per sfidare te stesso e immergerti nella meravigliosa cornice delle Alpi Apuane. Non mancare!

Tutto pronto per la decima edizione del GT10 “Dal Mare alla vetta“ in programma domenica mattina (partenza ore 8 largo Taliercio di Marina) la ormai tradizionale manifestazione sportiva tra agonismo e passeggiata, tra natura e scoperta del territorio, organizzata dalla Asd Grande Trekking con il patrocinio di Regione, Comune, Parco Alpi Apuane e Fondazione CR Carrara. Tre le opzioni a scelta per i partecipanti: la gara di trail running di 35 km con oltre 2300 metri di dislivello positivo; la gara di 21 km con 1500 metri di dislivello; la camminata non competitiva aperta a tutti, con possibilità di scegliere tra i due percorsi (21 o 35 km. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Decima edizione del GT10: dal mare alla vetta tra sport e natura

