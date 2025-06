de bruyne vicino a completare il trasferimento al napoli contratti approvati romano

Il mercato estivo si infiamma: il Napoli è ormai a un passo dal concludere un colpo da vero top player. Kevin De Bruyne, tra i centrocampisti più eleganti e decisivi d’Europa, sembra pronto a indossare la maglia azzurra. Secondo Fabrizio Romano, i contratti sono stati approvati e l’unico ostacolo rimasto è la firma che sancirà questa nuova avventura. Il trasferimento di KDB al Napoli rappresenta una svolta nel calcio italiano: un acquisto che farà impazzire i tifosi e cambierà le sorti della stagione.

Il Napoli si avvicina sempre di più a Kevin De Bruyne: il trasferimento può concludersi a breve. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano con un post sul proprio profilo "X". A seguire quanto scritto dal noto collega. De Bruyne-Napoli, ci siamo: contratti approvati. "Kevin De Bruyne, sul punto di completare il suo trasferimento al Napoli! I contratti sono stati approvati e non resta che aspettare che KDB firmi un accordo biennale con opzione per la stagione successiva. Prossimo passo: visite mediche. Ci siamo, presto in arrivo". Kevin De Bruyne, on the verge of completing his move to Napoli! Contracts have been approved and just waiting for KDB to sign a two year deal with option for further season.