De Bruyne un difetto e tanti pregi | cosa può dare al Napoli

Kevin De Bruyne, il mago del centrocampo, incarna un mix di talento straordinario e piccole imperfezioni che possono fare la differenza al Napoli. Pep Guardiola lo elogia come il miglior interprete del campo, solo Messi gli è pari. Con l’avvicinarsi della nuova stagione, il suo contributo potrebbe essere decisivo per i sogni partenopei di confermarsi in vetta. Ma quali sono i suoi pregi e difetti? Scopriamolo insieme.

Per Pep Guardiola "solo Messi vede il campo come De Bruyne". Il centrocampista belga, in gol con la nazionale contro il Galles, è atteso da Conte per la prossima stagione, quella in cui il Napoli dovrĂ difendere lo scudetto. Ecco pregi e difetti dell'ex Manchester City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Bruyne, un difetto e tanti pregi: cosa può dare al Napoli

Cosa riportano altre fonti

De Bruyne, un difetto e tanti pregi: cosa può dare al Napoli; Meret: Ho tre pregi e un difetto. Buona stagione? In me non è scattato niente.

De Bruyne al Napoli, tra sogno e realtà: così può decollare la trattativa | CM.IT - Il club azzurro sonda l’operazione di mercato dell’estate e prova ad anticipare la concorrenza spietata: così si può arrivare a Kevin De Bruyne ...

Napoli, per De Bruyne è già dentro o fuori - Il diesse Manna sta lavorando sotto traccia per arrivare ad alcuni pezzi pregiati del Bologna ...

Il Napoli può davvero prendere De Bruyne? Tutti i motivi per crederci e la questione casa - Ora che il giocatore è ad un passo dalla scadenza di contratto con il City (giugno) e il Napoli ...