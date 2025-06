De Bruyne ore calde | attesa per le visite mediche Marianucci già a Roma

Le ore calde del calciomercato sono scandite dall’attesa per le visite mediche di De Bruyne, pronto a mettere piede a Roma, mentre Marianucci, giovane promessa dell’Empoli, è già in città. Una giornata intensa che promette grandi novità e sorprese nel mondo del calcio italiano. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa emozionante finestra di mercato.

Giornata intensa sul fronte calciomercato. Luca Marianucci, giovane talento dell'Empoli, si è

Giuffredi: “Marianucci? Può fare la stessa carriera di Di Lorenzo, e su De Bruyne…” - Mario Giuffredi, noto procuratore di talenti come Di Lorenzo, Politano e Marianucci, analizza le possibilità di crescita del suo assistito e fa il punto sulla trattativa legata a Marianucci, sottolineando come il giovane possa intraprendere una carriera stellare simile a quella di Di Lorenzo e De Bruyne.

Calciomercato Napoli, missione per Paixao. Attesa per De Bruyne - Oggi è il giorno delle visite di Luca Marianucci e della firma del contratto che avverrà ...

IL MATTINO - Marianucci-Napoli, martedì le visite mediche poi a casa di ADL per l'annuncio - Il Mattino scrive delle visite mediche del difensore Luca Marianucci in programma martedì: "Intanto, neppure domani De Bruyne andrà a Roma fare le visite mediche.