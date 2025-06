De Bruyne-Napoli Romano annuncia | Contratti approvati | Firma e visite mediche | ci siamo HERE WE GO!

Il grande giorno è finalmente arrivato: Kevin De Bruyne sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli! Dopo settimane di trattative e tensioni, l'annuncio ufficiale è ormai alle porte. Fabrizio Romano conferma che i contratti sono stati approvati, le visite mediche completate e le firme apposte. I tifosi azzurri possono ora gridare "Here we go" con entusiasmo: il campione belga si prepara a scrivere una nuova entusiasmante avventura in Italia.

Il momento tanto atteso è arrivato. L'ultimo ostacolo è stato superato, e ora manca solo la formalità dell'annuncio. Kevin De Bruyne è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. A dare la notizia che fa esplodere di gioia i tifosi azzurri è l'esperto di mercato internazionale per eccellenza, Fabrizio Romano. Dopo giorni di attesa per risolvere i dettagli sui diritti d'immagine, la trattativa ha avuto la sua fumata bianca definitiva. Il colpo storico del presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a concretizzarsi. L'esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo celebre slogan "Here we go!" Romano: "Contratti Approvati, Here We Go previsto presto".

