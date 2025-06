De Bruyne-Napoli | in giornata la chiusura degli ultimi dettagli

Il trasferimento di De Bruyne al Napoli sta per concludersi: oggi si delineeranno gli ultimi dettagli, portando il centrocampista belga a vestire la maglia azzurra di Antonio Conte. La trattativa accelera e le voci si fanno sempre più concrete, promettendo un colpo di grande impatto per il nuovo ciclo del club partenopeo. Rimanete sintonizzati, perché questa potrebbe essere una delle operazioni più importanti del mercato estivo.

Il centrocampista belga vicino alla chiusura con il Napoli. Sempre più vicino il colpo De Bruyne per il Napoli di Antonio Conte. In giornata verranno . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne-Napoli: in giornata la chiusura degli ultimi dettagli

In questa notizia si parla di: Napoli Bruyne Giornata Chiusura

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli si prepara ad affrontare il Parma in un match cruciale per la corsa allo scudetto, dopo il pareggio contro il Genoa.

3° TEMPO - Troise: "L'ultima giornata può essere anticipata al giovedì, De Bruyne? Trattativa concreta, il Napoli ha già l’accordo con Sudakov, Florentino Luis è adatto per il post Anguissa" https://ift.tt/X8FYs1n Partecipa alla discussione

RAI - Venerato: "Napoli, nei prossimi giorni le visite mediche di De Bruyne, Meret rinnova al rientro dalla Nazionale, sfuma Gatti, difficile anche Beukema, aperta l'operazione Ndoye" https://ift.tt/UeQftS5 Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli-De Bruyne, ultimi dettagli in giornata: la situazione; Musah piace a Conte, è il nome nuovo (Romano) Per De Bruyne ultimi dettagli in giornata (Di Marzio).; Quando fa le visite mediche De Bruyne col Napoli? Giorno e orario.

De Bruyne-Napoli: in giornata la chiusura degli ultimi dettagli - Sempre più vicino il colpo De Bruyne per il Napoli di Antonio Conte.

SKY - De Bruyne-Napoli, avvocati in Italia domani: si tratta ad oltranza per chiudere - Nella giornata di domani, mercoledì 11 giugno 2025, i suoi avvocati sono attesi in Italia per cercare di limare gli ultimi dettagli prima di fissare le v ...

La trattativa tra De Bruyne e il Napoli non si sblocca (per ora). Cosa rallenta la chiusura - Kevin De Bruyne ed il Napoli proseguono la trattativa in corso da settimane, nella speranza di riuscire a superare a breve gli ostacoli che ne stanno impedendo la chiusura.