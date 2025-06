De Bruyne Napoli ci siamo | in settimana le visite mediche del fuoriclasse belga! Tutti i dettagli sulla firma a parametro zero

Il grande colpo di mercato del Napoli sta per finalizzarsi: Kevin De Bruyne, il fuoriclasse belga, effettuerà le visite mediche questa settimana dopo aver concluso l’accordo a parametro zero. La trattativa, confermata da Sky Sport e definita in ogni dettaglio, segna un cambio di passo incredibile per gli azzurri. L’arrivo di De Bruyne si preannuncia come una delle operazioni più importanti della stagione: scopriamo tutti i retroscena e le aspettative sul suo nuovo percorso in Italia.

De Bruyne Napoli, ci siamo: in settimana le visite mediche. Novità sul futuro dell’ex Manchester City. Gli aggiornamenti di mercato. Come confermato da Sky Sport, è tutto fatto per l’arrivo al Napoli di Kevin De Bruyne. Il club di De Laurentiis ha definito tutti i dettagli con il calciatore ed i suoi legali, la trattativa è ora conclusa. Il centrocampista belga sbarcherà in Italia nella giornata di giovedì, precisamente a Roma, per sottoporsi alle visite mediche con il club azzurro prima di firme ed annunci. KDB, che era stato accostato anche al calciomercato Juve, sarà un nuovo giocatore del Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Bruyne Napoli, ci siamo: in settimana le visite mediche del fuoriclasse belga! Tutti i dettagli sulla firma a parametro zero

