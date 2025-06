De Bruyne ha detto due grandi no per il Napoli | gioia Conte

Un retroscena esplosivo scuote il calciomercato del Napoli: De Bruyne ha detto "no" a due offerte irrestibili, regalando una gioia immensa a Conte e ai tifosi azzurri. Il club conferma il suo potere anche tra le trattative, grazie all’impegno incessante del direttore sportivo Manna. La squadra si prepara al primo grande acquisto della stagione: l’attesa è ormai alle stelle.

Arriva un retroscena che fa impazzire di gioia Conte e i tifosi azzurri: il centrocampista ex City ha rifiutato ben due grandissime offerte. I l Napoli conferma il proprio dominio anche nel calciomercato. Impegno costante da parte del direttore sportivo Manna, sempre al lavoro per cercare di individuare ed ingaggiare i profili piĂą interessanti ed adatti al gioco di Antonio Conte. Manca solo l'ufficialitĂ per il primo colpo della nuova stagione azzurra: il difensore Luca Marianucci sarĂ un nuovo giocatore del Napoli. Si attende l'ufficialitĂ anche per uno dei colpi che piĂą fa sognare i tifosi partenopei.

