De Bruyne è del Napoli giovedì l’arrivo a Roma e le visite mediche Di Marzio

Il mercato del Napoli si infiamma: Kevin De Bruyne, uno dei talenti più straordinari del calcio mondiale, sta per unirsi agli azzurri. Dopo settimane di trattative, tutto è ormai pronto: giovedì arriverà in Italia e sosterrà le visite mediche, segnando una svolta epocale per il club partenopeo. La sua acquisizione rappresenta un investimento strategico e ambizioso, destinato a rafforzare la rosa e a puntare con ancora più convinzione alle competizioni europee.

De Bruyne è del Napoli, giovedì l’arrivo in Italia e le visite mediche (Di Marzio) Gianluca Di Marzio annuncia che è fatta per De Bruyne al Napoli. Ecco cosa scrive: Definiti tutti i dettagli per l’arrivo di De Bruyne al Napoli: giovedì l’arrivo in Italia e le visite mediche Tutto fatto per l’arrivo al Napoli di Kevin De Bruyne, dopo diverse settimane di inseguimento. Gli azzurri hanno definito tutti i dettagli con il calciatore e i suoi legali, motivo per cui la trattativa può essere considerata come completata. Adesso si passa alle visite e alle firme, dopo le quali verrà annunciato ufficialmente il suo acquisto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it