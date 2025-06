De Bruyne è del Napoli | annunciato finalmente il giorno delle visite mediche

Il mercato del Napoli è in fermento: dopo le visite mediche di Marianucci, si attende con entusiasmo il debutto di De Bruyne, annunciato finalmente per le visite mediche. Dopo aver conquistato lo scudetto, gli azzurri puntano a rinforzarsi per affrontare al meglio le quattro competizioni della prossima stagione. È un momento cruciale per il club, che mira a consolidare la rosa e a portare avanti una campagna ambiziosa.

In casa Napoli, dopo le visite mediche di Marianucci di quest'oggi, bisogna segnalare quelle di visite mediche. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli vuole regalare ad Antonio Conte una squadra che sia in grado di essere competetiva nelle quattro competizioni dell'anno prossimo. Gli azzurri, infatti, giocheranno partite del campionato di Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa italiana. Il Napoli, dunque, è molto attivo in sede di calciomerato. Dopo Luca Marianucci, che quest'oggi ha svolto le visite mediche rito, il team partenopeo è pronto ad accogliere anche Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne è ormai a un passo dal Napoli Come riportato da Alfredo Pedullà su X, le visite mediche sarebbero state fissate per la giornata di giovedì Dopodiché potrà arrivare la tanto attesa ufficialità del trasferimento #DeBruyne #SSCN Partecipa alla discussione

De Bruyne al Napoli: è tutto fatto anche dal punto di vista burocratico La firma del belga può arrivare da un momento all'altro: in settimana, secondo quanto annunciato da Fabrizio Romano, sono previste anche le visite mediche #SSCNapoli #DeBruyne # Partecipa alla discussione

