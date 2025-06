De Bruyne colpisce il vincitore in una partita sbalorditiva

Il calcio regala emozioni indimenticabili, e l’ultima sfida tra Belgio e Galles non ha fatto eccezione. Kevin De Bruyne, in una partita da sogno, colpisce il vincitore in modo spettacolare, regalando ai tifosi un finale mozzafiato. La prima parte, dominata dal Belgio con tre gol, lasciava presagire una vittoria agevole, ma l’incredibile rimonta dei gallesi ha trasformato questa sfida in un vero capolavoro di suspense e passione.

2025-06-09 22:56:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Belgio è stato in debito con un vincitore del defunto Kevin de Bruyne per separare un risorgente Galles in un classico di qualifica di Coppa del Mondo a Bruxelles. La squadra di casa era strade in vantaggio nei primi 45 minuti, correndo in vantaggio per 3-0 grazie ai gol di Romelu Lukaku, Youri Tielemans e Jeremy Doku. ft 4-3 Un incontro avvincente si conclude a Bruxelles. https:t.co529qakqk2m pic.twitter.comvwxdpq7nr4 – Galles (@cymru) 9 giugno 2025 Il rigore di Harry Wilson nel tempo di arresto del primo tempo ha chiuso il sanguinamento-e la squadra di Craig Bellamy era irriconoscibile dopo la pausa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

