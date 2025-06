De Bruyne al Napoli è tutto confermato | ribadito anche un altro colpo

Il calciomercato del Napoli si infiamma con news che fanno battere forte il cuore dei tifosi: Kevin De Bruyne è ormai ad un passo dalla firma, mentre un altro grande colpo è stato ufficializzato nella serata. La squadra partenopea dimostra ancora una volta di essere protagonista assoluta in Italia, grazie alla maestria del direttore sportivo Manna. E il nostro viaggio tra sorprese e sogni continua...

L’ex Man City è ad un passo dalla squadra partenopea: chiusa in serata anche un’ulteriore trattativa. Il Napoli si conferma padrone del calciomercato in Italia. Il direttore sportivo Manna è riuscito a chiudere alcune trattative che hanno lasciato a bocca aperta tutti i tifosi partenopei. Confermata la trattativa con Kevin De Bruyne: nel frattempo, però, il ds azzurro ha concluso un colpo con un calciatore fortemente richiesto da Antonio Conte. Di Marzio conferma: “De Bruyne e Musah al Napoli”. La dirigenza azzurra regala a Conte due super rinforzi per il centrocampo. Trattativa in chiusura con il Milan per lo statunitense, fissate le visite mediche per il belga. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it