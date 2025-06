Ddl femminicidio una legge scritta senza le vittime ActionAid avverte | Una misura meramente simbolica

Il Ddl sul femminicidio, approvato dal governo Meloni il 7 marzo 2025, rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza di genere, introducendo un nuovo reato punibile con l’ergastolo. Tuttavia, ActionAid e altre associazioni avvertono che questa misura rischia di essere solo simbolica, priva di sostanza concreta per le vittime. Mentre l’attesa cresce, il dibattito parlamentare rivela una realtà ben diversa, fatta di promesse non mantenute e di sfide ancora aperte.

Il Ddl sul femminicidio, approvato il 7 marzo 2025 dal governo Meloni, promette l’introduzione di una nuova figura di reato autonomo nel Codice penale, punito con l’ergastolo. Una misura presentata come “svolta storica” per la lotta alla violenza maschile contro le donne. Ma la cronaca parlamentare racconta tutt’altro: mentre il disegno di legge è atteso in aula per l’8 luglio, il lavoro in Commissione Giustizia del Senato si è trasformato in un monologo repressivo. Le audizioni tecniche sono state sospese senza aver mai coinvolto i centri antiviolenza, le associazioni femministe, le operatrici sociali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it