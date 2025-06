DCU | Wonder Woman Ritorna! James Gunn Conferma il Nuovo Film Solo

Se sei appassionato di Wonder Woman, preparati a un’avventura epica! James Gunn ha confermato che il nuovo DCU sta lavorando a un film dedicato alla principessa amazzone, promettendo un ritorno ancora più potente e coinvolgente. La sua creatività e passione si traducono in un progetto che sicuramente lascerà il segno nel cuore dei fan. Restate sintonizzati, perché il mondo di Wonder Woman sta per riscrivere le regole del cinema di supereroi!

Grandissime notizie per i fan della principessa Amazzone: James Gunn svela che un film dedicato a Wonder Woman è ufficialmente in sviluppo attivo nel nuovo DCU.

