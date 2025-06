Dc Totò Cuffaro | Noi sempre alleati a Schifani per questa e soprattutto per la prossima legislatura

Totò Cuffaro, leader della Democrazia Cristiana, ribadisce con fermezza il suo sostegno a Renato Schifani, sottolineando l’importanza di un’alleanza stabile e duratura non solo per questa legislatura, ma anche per il futuro. La volontà di proseguire insieme testimonia l’impegno condiviso nel rafforzare i valori democratici e la stabilità politica, ponendo le basi per una guida efficace e responsabile del paese.

La Democrazia cristiana, leale e convinta alleata del presidente della Regione, conferma l'ostinata e ragionevole volontà di proseguire il proprio impegno con Renato Schifani per questa e, soprattutto, per la prossima legislatura". Lo dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della Dc".

