Dazi al via i negoziati tra USA e Cina: un passo cruciale verso la distensione commerciale dopo settimane di tensioni. A Londra, presso Lancaster House, le delegazioni di alto livello di entrambe le nazioni si sono sedute al tavolo per cercare di superare lo stallo e riportare stabilità sui mercati globali. La sfida è grande, ma questa opportunità di dialogo potrebbe segnare l’inizio di una nuova era di collaborazione.

Washington e Pechino tornano al tavolo delle trattative. Dopo settimane di accuse reciproche e una telefonata distensiva tra i presidenti Trump e Xi Jinping, Stati Uniti e Cina hanno avviato ieri a Londra un nuovo round negoziale sui dazi. L’obiettivo è estendere la tregua commerciale e riportare stabilità sui mercati, agitati dallo stallo in corso. Il vertice si svolge in Lancaster House, con delegazioni di altissimo livello: per gli Stati Uniti ci sono il segretario al Tesoro Scott Bessent, il segretario al Commercio Howard Lutnick e il rappresentante al Commercio Jamieson Greer; per la Cina, il vicepremier He Lifeng. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, al via i negoziati Usa-Cina

Dazi: Usa e Cina sospendono per 90 giorni una parte dei balzelli doganali “punitivi” - Gli Stati Uniti e la Cina hanno annunciato la sospensione per 90 giorni di alcuni dazi doganali punitivi, secondo un comunicato congiunto diffuso a Ginevra.

Dazi sospesi per novanta giorni e ridotti di centoquindici punti percentuali. È l'accordo annunciato da Stati Uniti e Cina dopo due giorni di negoziati a Ginevra

LA CORTE ANNULLA I DAZI DI TRUMP La Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha dichiarato illegali i dazi globali imposti dal presidente Trump, giudicandoli un abuso di potere ai sensi dell'International Emergency Economic Powers Act (IEE

