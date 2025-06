dazi a londra il secondo giorno di colloqui fra usa e cina

Dazi a Londra: il secondo giorno di intensi colloqui tra USA e Cina segna un momento decisivo nelle dinamiche mondiali. Dopo quasi sei ore di incontri, le delegazioni hanno proseguito le discussioni, sottolineando l’importanza del commercio tra le due potenze. Questi negoziati, che continuano anche in tarda serata, rappresentano un passo fondamentale nel tentativo di trovare un equilibrio e rasserenare i mercati internazionali. I colloqui di questi giorni fanno seguito alla...

Dopo una giornata di colloqui durata quasi sei ore, oggi i rappresentanti di Stati Uniti e Cina hanno continuato gli incontri bilaterali sul tema del commercio. Un momento che può certamente essere definito cruciale nelle relazioni tra le due maggiori economie mondiali. Non a caso oggi le discussioni fra le due delegazioni sono andati avanti per tutta la giornata, continuando anche in tarda serata. I colloqui di questi giorni fanno seguito alla lunga telefonata tra i presidenti Donald Trump e Xi Jinping, avvenuta la scorsa settimana, con l’obiettivo primario di disinnescare le tensioni relative ai dazi e ai controlli sull’export e prevenire così una guerra commerciale a tutto campo. 🔗 Leggi su Panorama.it