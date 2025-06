Davide Della Bella nuovo direttore di Ucimu | succede ad Alfredo Mariotti

Con un’esperienza consolidata nel settore e una visione innovativa, Davide Della Bella assume la guida di UCIMU-Sistemi per produrre, portando nuova energia e prospettive strategiche nell’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione. Succede a Alfredo Mariotti, che ha segnato oltre tre decenni di successi. Con questa nomina, l’ente si prepara a scrivere il proprio futuro con entusiasmo e determinazione.

Alfredo Mariotti che per oltre 30 anni ha diretto Ucimu-Sistemi per produrre, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, passa il testimone a Davide Della Bella. Lo ha nominato il Consiglio Direttivo dell'associazione presieduta da Riccardo Rosa. Classe 1974, Davide Della Bella è laureato in Scienze Politiche, dal 2009 al 2024 è stato direttore generale dell'ente di formazione confindustriale Ecole. Da ottobre 2024 è vicedirettore di Ucimu e da gennaio 2025 Segretario di Fondazione Ucimu, la società del gruppo che si occupa di studi strategici e attività di ricerca a sostegno del settore manifatturiero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net