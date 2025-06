Davide Barzan a Inside de Le Iene il retroscena sul criminologo della tv

Davide Barzan, volto noto della cronaca nera in tv e considerato il criminalista più trasmesso d’Italia, si trova al centro di un'inchiesta che scuote la sua immagine pubblica. È un retroscena sorprendente, che svela aspetti inaspettati del suo ruolo e della sua personalità. Ma cosa si nasconde davvero dietro il volto noto delle televise? La risposta vi lascerà senza parole: si intitola *Barzageddon – Una storia...*

Il volto e la voce di Davide Barzan sono da anni familiari a chi segue i programmi di cronaca nera in televisione. Definito da molti "il criminalista più trasmesso d'Italia", è spesso ospite nei salotti tv e opinionista nei casi giudiziari più seguiti. Ma stavolta a raccontare Barzan non è uno dei talk show che lo invitano, bensì un'inchiesta giornalistica che ribalta completamente la sua immagine pubblica. Si intitola Barzageddon – Una storia italiana lo speciale di "Le Iene presentano: Inside", firmato da Gaston Zama e Marco Occhipinti, in onda martedì 10 giugno su Italia 1. L'inchiesta promette rivelazioni sconcertanti e documenti inediti, tra cui presunte truffe, relazioni ambigue con le proprie assistite e, soprattutto, un controverso video hot che sarebbe stato mostrato a terzi dal protagonista stesso.