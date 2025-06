David Juventus passi da gigante della Vecchia Signora | sul tavolo del canadese c’è questa proposta si attende una risposta

La Juventus si prepara a fare un grande salto in avanti nel calciomercato con l’obiettivo Jonathan David. Il club bianconero ha messo sul tavolo una proposta allettante, e ora si attende una risposta dall’attaccante canadese. Con prospettive entusiaste e mosse decise, la Vecchia Signora promette di rafforzarsi ulteriormente. Resta da capire se questa strategia porterà il frutto sperato, ma le sensazioni sono decisamente positive.

David Juventus, passi da gigante della Vecchia Signora: sul tavolo del canadese c'è questa proposta, si attende adesso una risposta dall'attaccante. Il Corriere dello Sport oggi in edicola non sembra avere dubbi: il calciomercato Juventus ha fatto passi da gigante sul fronte Jonathan David, l'attaccante che si è svincolato dal Lille. Sul tavolo del canadese ci sarebbe una proposta da quasi 6 milioni di euro netti a stagione con un sostanzioso bonus alla firma. A Torino attendono ora una risposta entro la prossima settimana.

