David Byrne annuncia Who Is the Sky? il suo nuovo album

Preparati a un viaggio sonoro unico: David Byrne svela il suo nuovo album, “Who Is the Sky?”, in uscita il 5 settembre. Dopo il successo di “American Utopia”, Byrne torna con un progetto innovativo prodotto da Kid Harpoon e arrangiato dai talentuosi della Ghost Train Orchestra. Un’anticipazione che promette emozioni autentiche e sonorità sorprendenti. Non resta che attendere l’uscita, mentre l’artista si prepara a portare questa magia live in tour, lasciandoci senza fiato.

MILANO – dopo l'acclamato e pluripremiato "American Utopia" del 2018, che uscirà il 5 settembre per Matador Records. L'album è stato prodotto dal vincitore del Grammy Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), mentre i 12 brani sono stati arrangiati dai membri della Ghost Train Orchestra, ensemble da camera di New York. L'artista sarà in tour con Who Is the Sky? da settembre, la vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10 di venerdì 13 giugno su livenation.it. I titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario ai biglietti a partire dalle ore 10 di mercoledì 11 giugno.

