Data di uscita del set mega evoluzione di Pokémon TCG e prerelease anticipati

Il mondo del Pokémon Trading Card Game si appresta a vivere un nuovo entusiasmante capitolo con l'arrivo del set dedicato alle Mega Evoluzioni. La data di uscita ufficiale, annunciata dopo alcune settimane di attesa, segna un momento imperdibile per tutti i collezionisti e appassionati. Preparatevi a scoprire carte straordinarie e strategie innovative, poiché il lancio del set promette di rivoluzionare le vostre partite e collezioni. La data di lancio del nuovo set è ormai alle porte!

Il mondo del Pokémon Trading Card Game si prepara a un nuovo importante lancio, con l’arrivo di un set dedicato alle Mega Evoluzioni. La data di uscita ufficiale è stata annunciata, anche se con qualche ritardo rispetto alle aspettative iniziali. Questa fase rappresenta un momento cruciale per i collezionisti e gli appassionati, che dovranno pianificare attentamente le proprie preordini in vista delle prossime disponibilità. data di lancio del set di mega evoluzione in inglese. Il primo set internazionale dedicato alle Mega Evoluzioni sarà disponibile dal 26 settembre 2025. Le anteprime e le pre-release partiranno già dal 13 settembre dello stesso anno, offrendo agli appassionati la possibilità di accaparrarsi le prime carte prima della commercializzazione ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Data di uscita del set mega evoluzione di Pokémon TCG e prerelease anticipati

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pokémon TCG Pocket: nuovo pacchetto disponibile e Mega Evoluzione per la fine dell'anno; Pokémon Legends: Z-A Mostra Battaglie in Tempo Reale nel Primo Trailer di Gameplay; GCC Pokémon Scarlatto e Violetto – Evoluzioni Prismatiche, data di uscita e dettagli della nuova espansione.

I leak non si fermano per Leggende Pokémon Z-A: altre Mega Evoluzioni in arrivo? - allenatori sono emerse delle indiscrezioni che hanno anticipato il numero di Mega Evoluzioni ...

Le ultime fughe di notizie indicano quasi 30 nuove mega-evoluzioni in Pokémon Legends: Z-A - Quel giorno ci aspettiamo di sentire anche una data di uscita certa ...

Pokemon Legends Z-A: Mega Evoluzioni, Starter e altre novità - Tra gli elementi più discussi ci sono starter inediti, il ritorno delle Mega Evoluzioni e nuove evoluzioni per Pokémon esistenti.