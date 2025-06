Dario Nardella | Le priorità | occupazione filiere di qualità biologico

Dario Nardella, ex sindaco di Firenze e ora europarlamentare, sottolinea l'importanza cruciale dei fondi europei per l’agricoltura, che rappresentano un terzo del bilancio dell’UE. Con un focus sulle filiere biologiche di qualità, investire in occupazione e sostenibilità diventa prioritario. Nei prossimi passaggi, la Commissione si impegnerà a definire strategie concrete per rafforzare il settore agricolo e garantire un futuro più verde e competitivo per tutti.

"I fondi per l’Agricoltura a livello europeo contano un terzo del bilancio dell’Unione e rappresentano uno strumento fondamentale di finanziamento di tutte le politiche agricole". Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, oggi europarlamentare, è il coordinatore dei socialisti e dem nella Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento Europeo. Quali sono i prossimi passaggi? "Nelle prossime settimane la Commissione sarà al lavoro per predisporre il nuovo piano per la politica agricola comune. E’ in questa sede che occorre lavorare bene per avere più vantaggi sul territorio. E’ nostra volontà chiedere di aumentare il fondo da destinare all’agricoltura, portandolo a 386 miliardi di euro per assorbire l’effetto negativo dell’inflazione e la riduzione del reddito per gli agricoltori". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dario Nardella: "Le priorità: occupazione, filiere di qualità, biologico"

