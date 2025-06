Daria e Ettore sono innamorati ma la ragazza decide di partire per Belgrado insieme a Gemini per smantellare un' organizzazione criminale

Daria e Ettore sono innamorati, ma la loro storia prende una piega inaspettata quando Daria decide di partire per Belgrado con Gemini, determinata a smantellare un'organizzazione criminale. La fiction di Canale 5, protagonista Alessandra Mastronardi, intreccia mistero e drammi familiari, portando gli spettatori nel cuore di un gioco doppio tra lealtà e inganno. Scopri come si svilupperanno i sentimenti e i segreti di questa intricata trama, perché il vero gioco è appena cominciato.

P rosegue su Canale 5, sempre alle 21.20, la fiction Doppio gioco con protagonista Alessandra Mastronardi. La serie – a metĂ fra mystery e family drama – segue le vicende di Daria, una giocatrice di poker professionista che viene “ingaggiata” dalla polizia per acciuffare un pericoloso criminale. Un uomo di nome Gemini che, in realtĂ , è il padre di Daria fuggito dall’Italia moltissimi anni prima. Mastronardi in “Doppio gioco”: mi sono divertitĂ in un ruolo diverso X Leggi anche › Superpoteri e romanticismo. Su Mediaset Alessandra Mastronardi è la star della fiction “Doppio gioco” Doppio gioco, anticipazioni terza puntata, trama puntata di stasera 10 giugno 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Daria e Ettore sono innamorati ma la ragazza decide di partire per Belgrado insieme a Gemini per smantellare un'organizzazione criminale

Doppio gioco anticipazioni, Gemini è il padre di Daria? Ecco chi è - In "Doppio Gioco", la nuova serie italiana in onda su Canale 5, Daria Giraldi, interpretata da Alessandra Mastronardi, è un'orfana che crede di aver perso il padre da piccola.

