Danni per la tromba d’aria Arrivano i fondi da Roma

Danni alla tromba d'aria, finalmente arrivano i fondi da Roma. Con oltre 4 milioni di euro stanziati per i Comuni colpiti dal tornado di luglio 2023, si avvia un importante processo di ricostruzione. La provincia di Bologna riceverà quasi 88mila euro per interventi nel 2025, tra cui ripristino di coperture, impianti fotovoltaici e illuminazione pubblica. È un passo concreto verso il ritorno alla normalità, dimostrando che la solidarietà si traduce in azioni tangibili.

Ammontano a oltre 4 milioni di euro le risorse che il governo ha stanziato nei giorni scorsi in favore dei Comuni colpiti dal tornado nel luglio 2023: alla provincia di Bologna per sei interventi sono destinati 87.481,15 euro tutti per il 2025. Ripristino o messa in sicurezza di coperture, impianti fotovoltaici, illuminazione pubblica e segnaletica stradale, sostituzione di lucernai danneggiati. Sono questi alcuni dei 64 interventi ammessi al finanziamento per l'Emilia-Romagna. Si tratta complessivamente di 235 milioni di euro: 115 per il 2025, tra cui i sei bolognesi, e 120 milioni di euro per il 2026.

