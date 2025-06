Danni maltempo la Regione dichiara stato di crisi per 28 Comuni del Messinese

comunicazione delle recenti calamità, si mobilita subito per supportare le comunità devastate. Con uno sguardo attento alle esigenze della popolazione e alle ripercussioni economiche, si avvia un piano di interventi immediati e duraturi. È fondamentale unire le forze per affrontare questa emergenza e ricostruire insieme il territorio colpito dal maltempo.

Il governo Schifani ha deliberato lo stato di crisi regionale per 12 mesi e la richiesta dello stato di emergenza nazionale per i territori del Messinese colpiti dal maltempo tra il 28 marzo e il 5 aprile scorsi. La giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, e in base alla.

