Danni maltempo la Regione dichiara stato di crisi per 28 Comuni del Messinese

Situazione critica nel Messinese: il maltempo ha causato ingenti danni in 28 comuni, spingendo il governo a dichiarare lo stato di crisi regionale e a richiedere l’emergenza nazionale. Una risposta tempestiva per affrontare questa emergenza e sostenere le comunità colpite. La giunta regionale, con decisione del presidente Schifani, si mobilita per garantire aiuti concreti e ricostruzione. La priorità ora è ripartire e riaccendere la speranza tra i cittadini.

Il governo Schifani ha deliberato lo stato di crisi regionale per 12 mesi e la richiesta dello stato di emergenza nazionale per i territori del Messinese colpiti dal maltempo tra il 28 marzo e il 5 aprile scorsi. La giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, e in base alla.

Danni maltempo, la Regione dichiara stato di crisi per 28 Comuni del Messinese - comunicazione delle recenti calamità, si mobilita subito per supportare le comunità devastate. Con uno sguardo attento alle esigenze della popolazione e alle ripercussioni economiche, si avvia un piano di interventi immediati e duraturi.

PALERMO (ITALPRESS) – Il governo Schifani ha deliberato lo stato di crisi regionale per 12 mesi e la richiesta dello stato di emergenza nazionale per i territori del Messinese colpiti dal maltempo tra il 28 marzo e il 5 aprile scorsi.

Maltempo nel Messinese, il governo Schifani delibera lo stato di crisi

