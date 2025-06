Danneggia auto in sosta in piazza | assolto giovane pizzaiolo

In un caso che ha attirato l'attenzione della comunità, si conclude con un'assoluzione il processo a carico di un giovane pizzaiolo marocchino residente a Teverola, accusato di aver danneggiato un'auto in sosta in piazza. La sentenza, pronunciata dal giudice Grunieri del tribunale di Napoli Nord, ha evidenziato come le prove non fossero sufficienti a confermare le accuse. La giustizia ha così fatto luce sulla vicenda, restituendo serenità al giovane e alla sua famiglia.

