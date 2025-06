Daniele La Bruna si dimette da segretario provinciale della Democrazia Cristiana

Daniele La Bruna si dimette da segretario provinciale della Democrazia Cristiana, riconoscendo le difficoltà nel portare avanti un progetto centrista, liberale, democratico e sociale all’interno di un partito così complesso. “A seguito del fatto che non era effettivamente possibile da parte mia portare avanti un progetto centrista liberale democratico e sociale data la composizione del partito”, ha dichiarato, evidenziando il suo desiderio di contribuire a un cambiamento autentico e condiviso.

Daniele La Bruna non è più il segretario provinciale della Democrazia Cristiana. Una decisione, spiega, presa "a seguito del fatto che non era effettivamente possibile da parte mia portare avanti un progetto centrista liberale democratico e sociale data la composizione del partito". E aggiunge.

