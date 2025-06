Daniela Santanchè oggi nuova udienza del caso Visibilia | il punto

Oggi torna sotto i riflettori Daniela Santanchè, protagonista di una nuova udienza nel caso Visibilia. Un processo complesso e ricco di attese, che coinvolge anche altre 16 persone e mette in discussione le pratiche aziendali e le responsabilità penali. Dopo alcuni rallentamenti, il Tribunale di Milano ha richiesto la riscrittura dei capi di imputazione, segnando un nuovo capitolo in questa delicata vicenda giudiziaria.

Si torna oggi in aula per una nuova udienza del processo per falso in bilancio sul caso Visibilia. Il procedimento, iniziato con dei rallentamenti, vede la parlamentare Daniela Santanchè imputata con altre 16 persone. Lo scorso 15 aprile il Tribunale di Milano aveva disposto che venissero riscritti i capi di imputazione con cui la Procura contesta a Santanchè e ai suoi coimputati le false comunicazioni sociali e alla società le carenze nel modello organizzativo. In base alla nuova giurisprudenza, alla prima udienza era stato chiesto ai pm milanesi di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio, suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione.

