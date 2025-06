Daniela Santanchè caso Visibilia | difese ottengono rinvio fino metà luglio

Il processo per falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altri 16 imputati nel caso Visibilia si apre a un nuovo capitolo: il rinvio al 15 luglio, con le questioni preliminari ancora in discussione. La decisione del Tribunale di Milano di concedere più tempo alle difese rappresenta un passo cruciale nel procedimento, che promette di svelare dettagli importanti nelle prossime settimane. Resta da vedere come evolverà questa intricata vicenda giudiziaria.

Slitta al 15 luglio la chiusura delle questioni preliminari nel processo per falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altre 16 persone, nell’ambito del caso Visibilia. Oggi, 10 giugno, il Tribunale di Milano ha infatti acconsentito, contrariamente a quanto chiesto dalla Procura, di dare più tempo alle difese degli imputati, dopo che lo scorso 15 aprile aveva chiesto ai pm di riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio, suddividendo le singole annualità e posizioni (chi ha fatto cosa) e di indicare quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Daniela Santanchè, caso Visibilia: difese ottengono rinvio fino metà luglio

