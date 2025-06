Daniela Santanchè caso Visibilia | cambiano due giudici processo rallenta

Ritardi e novità scuotono il processo per falso in bilancio che vede coinvolta la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altre 16 persone, nel contesto del caso Visibilia. La sostituzione di due giudici chiave, Francesca Ballesi e Lorenzo Lentini, ha causato un rallentamento nell’iter giudiziario, lasciando in sospeso molte aspettative. Cosa succederà ora? Restate con noi per gli aggiornamenti più recenti.

Rallenta il processo per falso in bilancio a carico della ministra del Turismo Daniela Santanchè e di altre 16 persone, nell’ambito del caso Visibilia. L’inizio del dibattimento slitta perché due giudici del collegio della seconda sezione penale di Milano andranno sostituiti: Francesca Ballesi e Lorenzo Lentini andranno infatti a ricoprire altre funzioni, la prima all'ufficio gip e il secondo in una sezione civile. Nella giornata di oggi, 10 giugno, i giudici faranno però sapere se saranno in grado di decidere sulle questioni poste da alcune difese che sono andate all'attacco, tra cui anche quella della ministra, sui capi di imputazione rimodulati dai pm Marina Gravina e Luigi Luzi, dopo le indicazioni del Tribunale nelle scorse udienze. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Daniela Santanchè, caso Visibilia: cambiano due giudici, processo rallenta

INTERVISTA | Daniela Santanchè: "Nel centro di Roma mancano i servizi, se si svuota non è solo colpa dei b&b" - In un’intervista esclusiva, Daniela Santanchè affronta il tema del turismo a Roma e l’assenza di servizi nel centro.

