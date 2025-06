Daniel Congré trovato privo di sensi con una coltellata al petto | avrebbe tentato il suicidio

Una scena drammatica che scuote il mondo dello sport: Daniel Congr233, ex giocatore francese, è stato trovato privo di sensi con una ferita al petto, presumibilmente a seguito di un tentativo di suicidio. Trasportato d'urgenza in ospedale, la sua condizione rimane critica. La comunità sportiva e i suoi fan restano in attesa di aggiornamenti, sperando in un lieto fine. Continua a leggere.

In questa notizia si parla di: Petto Suicidio Daniel Congré

