Dammi 5 euro o ti rompo la macchina | arrestato parcheggiatore abusivo a Catania

In un episodio che scuote Catania, un parcheggiatore abusivo di 40 anni è stato arrestato dopo aver tentato di estorcere denaro a un turista ungherese e aver rubato il suo telefono. La sua condotta intimidatoria e illegale mette in luce le criticità del sistema di controllo del territorio. Continua a leggere per scoprire come si è svolto l’arresto e quali sono le misure contro questi fenomeni di illegalità urbana.

A Catania è stato arrestato un parcheggiatore abusivo di 40 anni per aver rubato un telefono e per aver tentato di estorcere i soldi del posteggio auto ad un turista ungherese: l'uomo aveva più volte minacciato il viaggiatore straniero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Parcheggiatore abusivo violento arrestato in corso Sicilia: danneggiava le auto - Un parcheggiatore abusivo di 24 anni, originario della Costa d'Avorio, è stato arrestato in corso Sicilia dopo aver danneggiato auto e minacciato cittadini.

"Qui siamo a Catania e funziona così", parcheggiatore abusivo colpisce e minaccia due ragazzi: arrestato

Noemi Catania

