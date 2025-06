Dama di Uomini e Donne contro il programma | Serve la psicoanalisi

Agnese De Pasquale, ex protagonista di Uomini e Donne, ha fatto scalpore con le sue recenti rivelazioni. Lontana dal sorridere alla telecamera, ora si scaglia contro il programma, accusandolo di manipolazioni e inganni. Questa presa di posizione ha suscitato un vesuvio di polemiche tra i fan e gli addetti ai lavori, che si chiedono: cosa c’è davvero dietro le quinte di uno dei programmi più popolari della televisione italiana?

Tra le cose peggiori che si possano fare c’è, sicuramente, “sputare nel piatto dove si è mangiato”. Questo è un po’ ciò che ha fatto una dama di questa edizione di Uomini e Donne. La persona in questione è Agnese De Pasquale, la quale ha preso parte alla trasmissione e, adesso che si sono chiusi i battenti, ha deciso di svelare dei retroscena che stanno generando una certa indignazione. Agnese De Pasquale contro Uomini e Donne dopo al fine del programma: cosa ha detto. Agnese De Pasquale non è riuscita a trovare l’amore a Uomini e Donne. Una volta chiusi i battenti della trasmissione, la donna è stata avvistata in un locale a Milano mentre chiacchierava con un’altra persona e, durante la conversazione, non è potuto non trapelare l’argomento UeD. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Dama di Uomini e Donne contro il programma: “Serve la psicoanalisi”

In questa notizia si parla di: Dama Uomini Donne Programma

Uomini e Donne, puntata difficile per una Dama: Sabrina Zago in una valle di lacrime - Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda il 13 maggio, la Dama del Trono Over, Sabrina Zago, ha vissuto un momento emotivamente intenso, trovandosi in una "valle di lacrime".

Uomini e Donne, Alessio beccato con la sua ex (famosa). Chi è • Il cavaliere sorpreso in strada con l'ex dama del programma di Maria De Filippi, le immagini virali in rete Partecipa alla discussione

#UominieDonne, ecco com’è andata tra Emanuele e Valentina dopo essere usciti insieme dal programma Nella puntata di ieri il cavaliere ha chiesto alla dama di lasciare la trasmissione con lui “per costruire qualcosa insieme” Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uomini e Donne, che fine ha fatto la dama Pinuccia: nuova vita; A Uomini e Donne la scelta di Gloria e Guido nel Trono Over, le perplessità della Dama: Ho paura della sua gelosia; Uomini e Donne, Barbara De Santi sparisce dai social, la dama: «Motivi gravissimi.

Uomini e Donne, Anticipazioni: Gloria Nicoletti torna in studio a settembre 2025? - Potrebbe esserci anche Gloria Nicoletti nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne a settembre 2025.

Uomini e Donne, cosa fa oggi Sabrina Zago dopo il trono over: le foto su Instagram - Il programma di Maria De Filippi è andato in vacanza e con lui anche i suoi protagonisti, è il caso della dama del daiting show ...

Margherita Aiello: come sta dopo la rottura con Dennis?/ La dama di Uomini e Donne si svela in una foto - Dopo la rottura con Dennis, Margherita Aiello torna sui social e mostra al pubblico di Uomini e Donne come sta.