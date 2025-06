Dall’Atalanta al Napoli | la nuova pista di mercato è a sorpresa

Dal cuore dell'Atalanta al sogno azzurro: la nuova pista di mercato del Napoli si infiamma con una sorpresa a sorpresa. I partenopei, in attesa di grandi mosse, continuano a monitorare talenti di alto livello per rinforzare una rosa già competitiva. Tra sogni e strategie, il club si prepara a sorprendere i tifosi, puntando a confermare la propria ambizione anche nella prossima stagione. E ora, scopriamo chi potrebbe essere il prossimo grande acquisto…

Il Napoli continua a monitorare diversi calciatori per rinforzare la rosa: prende quota il nome di un top che gioca nell’Atalanta Il Napoli sta programmando con grande attenzione il calciomercato estivo, che sarà importantissimo viste le naturali attese che sono emerse nel tifo partenopeo dopo la conquista del quarto Scudetto. Il primo grande colpo di mercato sarà Kevin De Bruyne, nonostante gli intoppi delle ultime ore che sembrano aver rallentato l’epilogo della trattativa. Antonio Conte, però, non si accontenterà solo del belga. Per potersi riconfermare in Italia e far bene in Europa c’è bisogno di altro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it