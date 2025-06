Dalla vita in miniera all’Unione europea Il Belgio da scoprire

Dalla vita in miniera all’Unione Europea, il Belgio si svela ai giovani studenti di Casalfiumanese e Castel del Rio, offrendo un affascinante viaggio tra storia, cultura e valori europei. Tra visite al Bois du Cazier e a Bruxelles, questi ragazzi vivranno un’esperienza formativa unica che amplia orizzonti e stimola la curiosità, rafforzando il loro senso di appartenenza e cittadinanza europea. Un’avventura educativa che rimarrà nel cuore e nella mente di tutti.

Viaggio d’istruzione a Charleroi e Bruxelles, in Belgio, per gli studenti di due classi delle scuole secondarie di primo grado di Casalfiumanese e Castel del Rio dell’Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano. Una bella esperienza formativa per i giovani, accompagnati dai loro insegnanti Pamela Falconi, Ilaria Minarini, Cristiana Orlando e sostenuti dalla dirigente Adele D’Angelo, che hanno fatto tappa al Bois du Cazier, miniera di Marcinelle, al Parlamentarium di Bruxelles e alla miniera di Blegny. Un’esperienza educativa ricca di spunti storici e riflessioni grazie all’incontro con alcuni migranti italiani che hanno fatto loro da guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla vita in miniera all’Unione europea. Il Belgio da scoprire

In questa notizia si parla di: Miniera Belgio Vita Unione

Dalla vita in miniera all’Unione europea. Il Belgio da scoprire; Di Rupo, ex primo ministro del Belgio: «Figlio di immigrati abruzzesi tra miniere e povertà»; Marcinelle, il ricordo della tragedia nella miniera belga.

Dalla vita in miniera all’Unione europea. Il Belgio da scoprire - Viaggio d’istruzione a Charleroi e Bruxelles, in Belgio, per gli studenti di due classi delle scuole secondarie di primo ...

Il turismo in miniera funziona, dal Belgio all’Italia - La nuova vita delle miniere “in sonno” interessa anche il panorama europeo, come i siti di carbone del Belgio e dell’Olanda ...

Gerrei, vita in miniera in 214 immagini - Francia, Gran Bretagna, Belgio) che hanno valorizzato i siti minerari cercando e trovando l'oro del turismo e della cultura.