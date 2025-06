Dalla terra alla tavola | viaggio nei sapori L’arte degli chef e il valore del paesaggio

Dalla terra alla tavola: un affascinante viaggio tra sapori, l’arte degli chef e il valore del paesaggio che ci circonda. La seconda giornata di AfroFutura a Firenze promette approfondimenti, appuntamenti culturali e incontri imperdibili. Mercoledì 11, preparatevi a scoprire i segreti di un patrimonio culinario e naturale unico, perché ogni dettaglio contribuisce a raccontare la nostra identità. Non mancate, perché il viaggio dei sensi continua...

FIRENZE Ancora approfondimenti, ma anche tanti appuntamenti nella seconda giornata di AfroFutura. Mercoledì ’11 si partirà alle 10.30, con le visite guidate al Palazzo Strozzi Sacrati a cura della delegazione Fai Firenze. In parallelo, dalle 10, rassegna stampa in diretta con La Nazione: insieme ai giornalisti sarà presente l’attore Lorenzo Andreaggi. Alle ore 11 sarà la volta di Meteomania, un incontro su clima e meteorologia con Gaetano Genovese (3B Meteo) e Bernardo Gozzini (Lamma). Chiuderà la mattina l’approfondimento su “Il mulino dei contadini: dalla Calabria alla Toscana, con Stefano Caccavari”, fondatore di Mulinum. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla terra alla tavola: viaggio nei sapori. L’arte degli chef e il valore del paesaggio

