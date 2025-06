Dalla Striscia di Gaza una ragazzina di undici anni per trovare cure a Bologna

Una giovane speranza proveniente dalla difficile realtà della Striscia di Gaza sta per arrivare a Bologna, portando con sé un messaggio di resistenza e solidarietà. La sera di mercoledì 11 giugno, una ragazzina di 11 anni sarà accolta all'ospedale Maggiore, pronta a ricevere le cure di cui ha urgente bisogno. Questa storia ci ricorda che la salute non conosce confini e che ogni gesto di assistenza può cambiare vite.

Una ragazzina di 11 anni proveniente dalla Striscia di Gaza arriverà a Bologna nella sera di mercoledì 11 giugno, per essere curata all'ospedale Maggiore. Nella mattina è decollato dall'aeroporto di Pisa l'aereo di Stato che raggiungerà due bambine palestinesi che hanno bisogno di cure e i loro.

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

A11 anni era la più giovane attivista della Striscia di Gaza, nota sui social per la determinazione con cui sorrideva e aiutava nonostante la guerra. Yaqeen Hammad è morta venerdì in un raid dell'esercito israeliano. Partecipa alla discussione

MEDIO ORIENTE | A 11 anni, Yaqeen Hammad era l'attivista-influencer più giovane di Gaza, una bambina come quelli che voleva aiutare. La bimba palestinese è morta venerdì scorso in un raid israeliano su Deir el Balah, nel centro della Striscia. #ANSA http Partecipa alla discussione

