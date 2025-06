Dalla Regione mezzo milione di euro per il centro sportivo a luglio i lavori per un nuovo manto in erba sintetica

Dalla regione, mezzo milione di euro per il centro sportivo: a luglio partiranno i lavori per un nuovo manto in erba sintetica. Esattamente un anno dopo l’approvazione del progetto di rifacimento del campo e degli spogliatoi al centro sportivo di Villarco, la Regione Emilia-Romagna ha assegnato al Comune di Cesena un finanziamento di 500 mila euro che consentirà di valorizzare lo sport locale, offrendo nuove opportunità e strutture all’altezza delle aspettative della comunità .

