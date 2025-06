Dalla pista ciclabile ai sensori ambientali il ' Central Bosc' svela i suoi dettagli

Dalla pista ciclabile ai sensori ambientali, il Central Bosc svela i suoi dettagli: un'occasione imperdibile per scoprire come questo grande parco cittadino, in via Caldirolo, trasformerà il verde di Ferrara. Venerdì 13 giugno, alle 17 al Centro sociale Il Melo, il Comune invita i cittadini a partecipare all'incontro pubblico di presentazione ufficiale, un momento fondamentale per condividere insieme il futuro sostenibile della nostra città. Non mancate!

E' previsto venerdì 13 giugno, a partire dalle 17 al Centro sociale Il Melo, l'incontro pubblico di presentazione ufficiale del 'Central Bosc', il nuovo grande parco cittadino che sorgerà in via Caldirolo. Un evento promosso dal Comune di Ferrara per presentare nel dettaglio alla cittadinanza.

